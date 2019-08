Hamburg

Elf Kilogramm Marihuana nach Drogendeal sichergestellt

13.08.2019, 13:24 Uhr | dpa

Die Polizei hat elf Kilogramm Marihuana und mehr als 3000 Euro in bar bei der Festnahme mutmaßlicher Drogendealer in Hamburg sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, beobachteten Zivilfahnder einen 33 Jahre alten Verdächtigen, als er am Montagabend im Stadtteil Eimsbüttel Marihuana an einen 19-Jährigen verkaufte. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch konnten beide den Angaben zufolge vorläufig festgenommen werden.

Der 19-Jährige trug ein Kilogramm Marihuana sowie 340 Euro in bar und drei Mobiltelefone bei sich. Bei dem 33-Jährigen fand die Polizei weitere drei Mobiltelefone und 2750 Euro mutmaßliches Dealgeld. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei nach eigenen Angaben zehn Kilogramm Marihuana sicher und nahm einen 37-Jährigen vorläufig fest, den sie in der Wohnung antraf.