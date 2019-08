Bischofferode

Schwere Brände in Firma und an Transporter auf Autobahn

13.08.2019, 13:45 Uhr | dpa

Brände in einem Industriebetrieb und an einem Fahrzeugtransporter haben am Dienstag in Thüringen einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. In Bischofferode (Eichsfeldkreis) breitete sich nach Polizeiangaben ein Feuer in einer Firma aus, die auf Oberflächenbearbeitung spezialisiert ist. Der Schaden wurde auf etwa 200 000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen könnte der Funkenflug eines Trennschleifers einen Behälter mit Waschbenzin in Brand gesetzt haben, so die Polizei. Ein Angestellter musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen.

Die A9 (Berlin-München) musste am Dienstagmittag vorübergehend zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Lederhose in Richtung München gesperrt werden: Ein Fahrzeugtransporter, der aus einem Sattelzug mit Anhänger bestand, stand laut Polizei in Flammen. Er sei mit drei Fahrzeugen beladen gewesen. Verletzt wurde niemand, hieß es.