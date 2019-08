Wiesbaden

Rund 54 900 Erstklässler starten in das Abenteuer Schule

13.08.2019, 13:49 Uhr | dpa

Für rund 54 900 junge Hessen hat mit der Einschulung am Dienstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die prall gefüllte Schultüte in der Hand, der neue Ranzen auf dem Rücken: So lernten viele aufgeregte Abc-Schützen zum ersten Mal ihre neue Klasse kennen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) feierte die Einschulung gemeinsam mit 60 Jungen und Mädchen in der Gersprenzschule in Reinheim im Kreis Darmstadt-Dieburg und 36 frischgebackenen Erstklässlern der Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen am Taunus.

Auch andere Mitglieder der Landesregierung besuchten Grund- und weiterführende Schulen im ganzen Land - eine Tradition in Hessen seit 1999. Dabei bringen die Politiker den Schülern "Schulstarter-" oder "Durchstarter"-Taschen mit, die mit Schulheften, einem Stundenplan, Malbüchern, Stiften und einem Lesezeichen ausgestattet sind.

Zum Start ins Schuljahr 2019/2020 steigt in Hessen die Zahl der Erstklässler im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Prozent. Die Gesamtzahl aller Kinder und Jugendlichen an den 1810 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen blieb mit 759 000 nahezu konstant.