Saarbrücken

Ministerpräsident Hans setzt auf große Koalition im Saarland

13.08.2019, 15:25 Uhr | dpa

Auch nach den heftigen Vorwürfen von Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) hält Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) weiterhin an der großen Koalition im Saarland fest. Vor der Kabinettssitzung am Dienstag habe er eine Besprechung mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) gehabt, sagte Hans in Saarbrücken. "Und wir sind uns beide einig in der Analyse, dass dieses Land weiterhin eine gute Stabilität auch in der Regierung benötigt."

Angesichts erwarteter "wirtschaftlicher Eintrübungen" seien beide Seiten überein gekommen, dass das Land es auch nicht verdiene, "dass man sich zu sehr in Details und in Streitereien über Details verstrickt." Deshalb sei man einig, "diese Unstimmigkeiten, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gegeben hat, jetzt auch schnell beiseite zu legen."

Bildungsminister Commerçon hatte in der vergangenen Woche die öffentliche Debatte um Einsparungen im Bildungsbereich "von CDU-Teilen für verlogen und scheinheilig" kommentiert und seine Forderung nach 95 Lehrerstellen bekräftigt. Hans sicherte Ersatz für den Ausfall von Lehrerstellen in der Nachmittagsbetreuung der Freiwilligen Ganztagsschulen zu.