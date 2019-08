Berlin

Verkehrsunsicher: Reisebus hat 56 Sicherheitsmängel

13.08.2019, 15:27 Uhr | dpa

Ein vor einigen Tagen aus dem Verkehr gezogener Reisebus weist mehr als 50 Mängel auf. Das ergab der Befund des TÜV Rheinland, wie die Polizei am Dienstag auf Twitter schrieb. Das Gutachten habe erhebliche Mängel unter anderem bei Lenkrad, Bremsscheiben, Leuchten, Abgasanlage und Sicherheitsgurten ergeben. Ein Reifen und eine Querverstrebung im Motorraum wurden sogar als "verkehrsunsicher" eingestuft.

Aufgefallen war der zwölf Jahre alte Bus aus Bosnien am vergangenen Donnerstag auf der Autobahn 115. Er hatte einen durchlöcherten Boden in der Toilette. Laut Polizei war der Boden so stark durchgerostet, dass er hätte ganz durchbrechen können. Vor Ort hatten Einsatzkräfte bereits 14 erste Mängel wie Öl- und Dieselverlust und defekte Sitze festgestellt.