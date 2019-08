Heidelberg

Wissenschaftsministerin mit Fußverletzung in Klinik

13.08.2019, 20:07 Uhr | dpa

Während eines Wanderurlaubs hat sich Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Fuß verletzt und liegt nun in einem Krankenhaus. Die Politikerin brach sich den Mittelknochen, wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch) berichtete. Der Unfall habe sich bereits vor einigen Tagen auf der italienischen Insel Sardinien ereignet. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag, Bauer werde in einer Klinik in Heidelberg behandelt und voraussichtlich in einigen Tagen entlassen. Zu der Fußverletzung machte er keine genaueren Angaben.