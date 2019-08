München

Perisic fehlt gegen Hertha wegen Gelbsperre aus Serie A

13.08.2019, 20:14 Uhr | dpa

Der FC Bayern muss zum Saisonauftakt der Bundesliga am Freitag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr) noch auf Neuzugang Ivan Perisic verzichten. Der Kroate ist gelbgesperrt, weil er bei seinem vorigen Verein Inter Mailand am letzten Serie-A-Spieltag die fünfte Verwarnung gesehen hatte. Das teilte die Fußball-Bundesliga am Dienstag mit, ein Bayern-Sprecher bestätigte das. Damit kann der Vize-Weltmeister frühestens am zweiten Spieltag auswärts beim FC Schalke 04 sein Debüt für den Rekordmeister geben. Perisic war am Dienstag für zunächst ein Jahr von Inter ausgeliehen worden. Am Mittwoch wird der Stürmer bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.