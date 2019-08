Recklinghausen

Dachstuhlbrand in Recklinghausen: Feuerwehrmann verletzt

13.08.2019, 20:49 Uhr | dpa

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Dachstuhlbrand in Recklinghausen ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, alle Bewohner kamen zuvor unversehrt nach draußen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe bereits der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Flammen gestanden.

Zunächst konnten die Einsatzkräfte nicht von innen zum Brandort gelangen. Von außen konnte das Feuer aber "nach einiger Zeit unter Kontrolle gebracht werden". Der Einsatz dauerte mit Nachlöscharbeiten am Abend noch an. Die Feuerwehr bezeichnete das Gebäude als derzeit unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam und wie hoch die Schadenshöhe ist.