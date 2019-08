Hannover

Hannover 96 muss vorerst auf Neuzugang Jung verzichten

13.08.2019, 20:50 Uhr | dpa

Hannover 96 muss vorerst auf Sebastian Jung verzichten. Der Neuzugang vom VfL Wolfsburg zog sich beim Pokal-Aus beim Karlsruher SC am Montagabend eine Adduktorenzerrung zu, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mitteilte. Damit wird Jung dem Erstliga-Absteiger in der Partie beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag nicht zur Verfügung stehen.

Nach dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal wollen die Niedersachsen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Trainer Mirko Slomka, Sportdirektor Jan Schlaudraff und Profiboss Martin Kind wollen bei einem Treffen an diesem Mittwoch erörtern, wie der aktuelle Kader noch verstärkt werden soll.