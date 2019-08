Rendsburg

Feuerwehr mit 100 Mann bei Brand in Lagerhalle im Einsatz

13.08.2019, 21:34 Uhr | dpa

In einer Lagerhalle in Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit 100 Leuten im Einsatz, der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde der Deutschen Presse-Agentur. Die Löscharbeiten würden aber voraussichtlich noch bis in den frühen Morgen andauern. In der 600 Quadratmeter großen Halle hätten sich Kleingeräte und Stroh befunden, die Großgeräte hätten noch in Sicherheit gebracht werden können. Für die Kühe, die in einem daneben stehenden Stall untergebracht seien, bestehe keine Gefahr.