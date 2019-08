Trier

Sieben Wochen nach Haft-Ende: Mit Drogen und Waffe erwischt

13.08.2019, 23:04 Uhr | dpa

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Knapp zwei Monate nach der Entlassung aus dem Gefängnis muss ein polizeibekannter 20-Jähriger wohl wieder hinter Gitter. Im Stadtgebiet Idar-Oberstein erwischten ihn Polizisten am Dienstag mit Drogen und einer Schusswaffe. Er habe 45 Gramm Amphetamin-Paste, 20 Ecstasy-Pillen sowie Betäubungsmittel-Utensilien und eine schussbereite Luftdruckwaffe bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. In der Wohnung fanden die Beamten eine weitere Luftdruckwaffe und 200 Gramm Amphetamin. Der 20-Jährige wurde festgenommen. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Polizei ist der Mann schon wegen "unzähliger Straftaten" in der Vergangenheit bekannt, wie es hieß.