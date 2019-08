Crimmitschau

Kind in Crimmitschau von Auto angefahren

14.08.2019, 06:45 Uhr | dpa

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Kind am Dienstag hinter einem parkenden Transporter auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Mädchen mit seinem Wagen. Die Sechsjährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.