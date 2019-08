Troistedt

Lkw-Anhänger mit Batterien brennt auf A4: Autobahn gesperrt

14.08.2019, 07:58 Uhr | dpa

Die Autobahn 4 ist im Landkreis Weimarer Land in Richtung Frankfurt am Main wegen eines brennenden Lkw-Anhängers gesperrt worden. Der Lastwagen hatte 22 Tonnen Altbatterien geladen, wie die Autobahnpolizei in Thüringen am Mittwochmorgen mitteilte. Eine Gefahr für Autofahrer oder Anwohner im nahen Nohra bestehe aber nicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Wie es zu dem Brand am Mittwochmorgen kam, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer aber ausgehend von einem Reifen aus. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug am Mittwochmorgen noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren, dort die Zugmaschine abhängen und ein Stück wegfahren. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst nicht bekannt.