Flieden

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: keine Brandstiftung

14.08.2019, 09:22 Uhr | dpa

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft im osthessischen Flieden ist die Brandursache ermittelt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gebe es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. "Möglicherweise ist das Feuer in Folge eines technischen Defektes ausgebrochen", erklärte ein Fuldaer Polizeisprecher laut Mitteilung. Das Feuer war am 8. August in der Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Rückers ausgebrochen. 27 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Unterkunft wurde durch das Feuer unbewohnbar.