Hamburg

Airport: Sperrungen der A7 beeinträchtigen An- und Abfahrt

14.08.2019, 12:52 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) - Zwei mehrtägige Sperrungen der A7 beeinträchtigen im August und September die An- und Abfahrt zum bzw. vom Hamburger Flughafen. Die Sperrungen dauern jeweils 55 Stunden an, wie der Hamburg Airport am Mittwoch mitteilte.

Von Freitag, 16. August (22 Uhr), bis Montag, 19. August (5 Uhr), ist die A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Schnelsen gesperrt. Betroffen von dieser Sperrung ist die Anfahrt zum Flughafen aus dem Süden. Zwei Wochen später, vom 30. August (22 Uhr) bis zum 2. September (5 Uhr) sind dann die A7-Auf- und Abfahrten Schnelsen und Schnelsen-Nord in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Dies beeinträchtigt die Abfahrt vom Flughafen nach Norden sowie die Anfahrt aus dem Süden.

Für beide Sperrungen werden laut Angaben des Flughafens Umleitungen ausgeschildert. "Passagiere und Besucher sollten diese bei der An- und Abfahrt zum bzw. vom Hamburg Airport beachten und einen entsprechenden zeitlichen Mehrbedarf einplanen", heißt es. Voraussichtlich im Oktober und Dezember diesen Jahres werde es zwei weitere notwendige A7-Sperrungen für jeweils 55 Stunden geben.