Erfurt

Wohnungsbau in Thüringen zieht an

14.08.2019, 13:32 Uhr | dpa

In Thüringen werden mehr Wohnungen gebaut. In der ersten Jahreshälfte wurde der Bau von 2893 Wohnungen genehmigt und damit 15,3 Prozent beziehungsweise 384 Wohnungen mehr als im ersten Halbjahr 2018, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Mehr als 41 Prozent des neuen Wohnraums entsteht laut den Statistikern in Einfamilienhäusern.

Mit 948 Einfamilienhäusern wurden sieben weniger genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Knapp jedes fünfte im ersten Halbjahr genehmigte Eigenheim wird aus Fertigteilen errichtet. In Mehrfamilienhäusern entstehen 1282 Wohnungen und damit 251 mehr als im ersten Halbjahr 2018.

Auch wenn weiter Mauersteine und Porenbeton als bevorzugte Baustoffe gülten, werde Holz bei den Bauherren trotzdem immer beliebter, hieß es. In 23 Prozent der neuen Wohngebäude (242) komme Holz als tragende Konstruktion zum Einsatz. Das sei ein Plus von vier Prozentpunkten.