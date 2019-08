Berlin

Kovac mahnt nach "Topspieler" Perisic weitere Transfers an

14.08.2019, 14:20 Uhr | dpa

Trainer Niko Kovac hat bei der Vorstellung seines Landsmannes Ivan Perisic weitere Neuverpflichtungen beim FC Bayern München angemahnt. "Wir müssen noch zulegen", sagte Kovac am Mittwoch in München. Nur in der Abwehr brauche der deutsche Fußball-Meister "definitiv nichts mehr", erklärte der 47 Jahre alte Kroate auf die Nachfrage zu den Positionen, die noch verstärkt werden müssten. Die Transferfrist in der Fußball-Bundesliga endet am 2. September.

Den 30-jährigen Perisic, der zunächst für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen wurde, bezeichnete Kovac als "Topspieler", der dem Team das geben werde, "was wir brauchen, den Zug über Außen". Perisic geht den Konkurrenzkampf mit Kingsley Coman und Serge Gnabry auf den offensiven Außenpositionen selbstbewusst an: "Ich bin hier, um Teil des Teams zu sein und natürlich, um zu spielen."

Sein Wechsel sei nach der schweren Verletzung von Bayerns Wunschspieler Leroy Sané von Manchester City "schnell" über die Bühne gegangen, verriet Perisic. "Wenn ein Club wie Bayern München sich meldet, sagt man nicht nein", erklärte der Vize-Weltmeister.

Im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC am Freitagabend darf Perisic wegen einer Gelb-Sperre noch aus Italien nicht mitwirken. Außerdem fehlt Javi Martínez, der wegen Knieproblemen aktuell nicht trainieren darf. Kovac erwartet ein "enges Spiel" in der Allianz Arena. Das Saisonziel sei klar: "Wir wollen wieder Meister werden."