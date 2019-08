Kassel

Weg für Seniorenticket ist frei: Verkehrsverbünde stimmen zu

14.08.2019, 14:23 Uhr | dpa

Fahrgäste stehen an einer Haltestelle für Busse und Straßenbahnen an der Konstablerwache in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Nordhessische Verkehrsverbund NVV hat der Einführung eines Seniorentickets in Hessen zugestimmt. Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch eine entsprechende Entscheidung getroffen, sagte eine Sprecherin des NVV. Damit haben alle drei in Hessen aktiven Verkehrsverbünde grünes Licht für das neue Angebot ab dem 1. Januar 2020 gegeben. Mit dem Ticket sollen Senioren im Alter ab 65 Jahren für 365 Euro im Jahr den öffentlichen Nahverkehr in ganz Hessen nutzen können.

Im Mai hatte bereits der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) zugestimmt. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hatte eine entsprechende Entscheidung im Juni getroffen.

Das Ticket soll hessenweit werktags von 9 Uhr morgens bis Mitternacht sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztags gültig sein. In einer Premium-Variante für 625 Euro jährlich können Senioren rund um die Uhr unterwegs sein, auch 1. Klasse fahren und ab 19 Uhr sowie ganztags an Wochenenden und Feiertagen einen weiteren Erwachsenen und beliebig viele Kinder mitnehmen. Das Ticket soll von Ende 2019 an erhältlich sein.