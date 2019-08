Göhren-Lebbin

Mehr Geld für Mitarbeiter im Handel Mecklenburg-Vorpommerns

14.08.2019, 17:06 Uhr | dpa

Die rund 32 000 Beschäftigten im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns bekommen von September an mehr Geld. Wie Arbeitnehmer-Vertreter Matthias Baumgart am Mittwoch in Göhren-Lebbin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sagte, einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord in der zweiten Runde auf eine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter. Demnach steigen die Tarifentgelte im ersten Geltungsjahr um 3,0 Prozent. Allerdings tritt die Erhöhung mit zweimonatiger Verzögerung erst zum 1. September in Kraft.

Höhere Tarifgruppen erhalten anstelle der prozentualen Erhöhung einen Pauschalbetrag von monatlich 75,50 Euro. Zum 1. Juli 2020 wird dann eine weitere Entgelterhöhung von 1,8 Prozent wirksam. Auszubildende erhalten laut Baumgart je nach Lehrjahr monatliche Zuschläge zwischen 45 und 60 in jedem der beiden Jahre.