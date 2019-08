Wangerland

Mit Auto umgefahren: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

14.08.2019, 18:01 Uhr | dpa

Ein junger Mann soll auf einem Campingplatz in Hooksiel einen 30-Jährigen absichtlich mit seinem Auto umgefahren und erheblich verletzt haben. Gegen den 23-jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide Männer stammen aus Nordrhein-Westfalen und waren Urlaubsgäste an der Nordsee. Wie die Ermittler mitteilten, flüchtete der mutmaßliche Täter nach der Attacke auf dem öffentlichen Parkplatz des Campingplatzes am späten Dienstagabend, ohne sich um das am Boden liegende Opfer zu kümmern. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der 23-Jährige wurde wenig später gefasst und gab zu, das Auto gefahren zu haben, obwohl er keinen Führerschein besitzt und betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille.