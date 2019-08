Berlin

Tänzchen im Frosch-Kostüm vor dem Reichstag

14.08.2019, 18:10 Uhr | dpa

Ein kunstvolles Tänzchen in Frosch-Kostümen - und das mitten in Berlin vor dem Reichstagsgebäude: Profi-Tänzer haben am Mittwoch in der Hauptstadt bei Touristen und Einheimischen Aufsehen erregt. Neben zwei auf Fahrrädern turnenden Fröschen war zum Beispiel auch eine Frau im ausgefallenen Zebrakostüm dabei. Mit schwarz-weißer Mähne auf dem Kopf präsentierte sie sich in einem Friseurgeschäft. Drei Tänzerinnen machten es sich in hautengen Catsuits und mit riesigen Kopfbedeckungen vor einem Späti in Berlin-Mitte an einer Kreuzung bequem.

Unterwegs waren die Tänzerinnen vom Friedrichstadt-Palast zu dessen 100-jährigem Jubiläum in diesem Jahr. Die Kostüme stammen aus der Vivid Grand Show, die nach der Sommerpause wieder gezeigt wird. Der Friedrichstadt-Palast gehöre seit 100 Jahren zu dieser Stadt und sei genauso ein Wahrzeichen Berlins wie ein Späti oder das Brandenburger Tor, sagte ein Sprecherin.