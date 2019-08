Dillenburg

Erneut Weltkriegsbombe in Dillenburg entdeckt

14.08.2019, 19:43 Uhr | dpa

Mitarbeiter einer Suchfirma sind im mittelhessischen Dillenburg auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. "Derzeit ist die Bombe gesichert, es geht keine Gefahr von ihr aus", teilte die Polizei mit. Die Entschärfung der 250-Kilogramm schweren Brandbombe sei für den kommenden Sonntag geplant.

Erst Ende Juni war in Dillenburg eine Fliegerbombe entdeckt worden. Für die Entschärfung mussten 6000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, fast 600 Einsatzkräfte halfen. Mit einem solchen Aufwand ist am kommenden Wochenende nicht zu rechnen. "Da es sich um eine Brandbombe handelt, wird der Evakuierungsradius erheblich eingeschränkter sein wie beim Fund am letzten Juniwochenende", teilte die Feuerwehr mit.