Bonn

Allee für den Altkanzler: Bonn weiht Helmut-Kohl-Allee ein

15.08.2019, 01:09 Uhr | dpa

Die Stadt Bonn will heute ihre neue "Helmut-Kohl-Allee" einweihen und damit dem Altkanzler in der ehemaligen Bundeshauptstadt ein Denkmal setzen. Im Beisein von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, dem Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan und früheren Kabinettsmitgliedern Kohls soll ein Straßenschild enthüllt werden.

Der rund 400 Meter lange Abschnitt, an dem sowohl die Bundeskunsthalle als auch das Bonner Kunstmuseum liegen, schließt sich an die Willy-Brandt-Allee an und reicht bis zum 2016 umbenannten Helmut-Schmidt-Platz. Der neue Straßenname gilt offiziell bereits seit dem 1. August. In Bonn scheiterte ein erster Anlauf für eine Umbenennung im Namen Kohls, weil die Stadt den anvisierten Platz der Vereinten Nationen nicht eigenmächtig umbenennen durfte.