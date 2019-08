Frankfurt am Main

Ethik-Kommission des DFB berät über Schalke-Chef Tönnies

15.08.2019, 02:06 Uhr | dpa

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies blickt bei einer Pressekonferenz in die Runde. Foto: Ina Fassbender/Archivbild (Quelle: dpa)

Die von vielen als rassistisch kritisierten Äußerungen von Schalkes Aufsichtsratchef Clemens Tönnies sind heute Thema bei der Sitzung der DFB-Ethik-Kommission in Frankfurt. Am Nachmittag wird der Kommissionsvorsitzende Nikolaus Schneider die Ergebnisse der Zusammenkunft bekanntgegeben. Nach dpa-Informationen wird Tönnies zu seinen viel diskutierten Aussagen über Afrikaner von den insgesamt vier Gremiumsmitgliedern telefonisch oder per Videokonferenz befragt.

Tönnies hatte als Festredner beim "Tag des Handwerks" in Paderborn vor 14 Tagen Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren", hatte Tönnies gesagt. Später hatte sich der 63-Jährige dafür entschuldigt. Nach einer Anhörung vor dem Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Woche lässt Tönnies sein Amt für drei Monate ruhen.