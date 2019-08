Osnabrück

Asylsuchende fit für Heimatarbeitsmarkt machen

15.08.2019, 03:18 Uhr | dpa

Eine handwerkliche Grundqualifikation soll Asylbewerbern mit geringer Aussicht auf Anerkennung eine wirtschaftliche Perspektive für die Rückkehr in ihre Heimat bieten. Ein entsprechendes Modellprojekt der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen und der Handwerkskammer in Osnabrück will der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute vorstellen. Die Asylbewerber sollen Grundlagen der Handwerksberufe erlernen. Die Landesregierung hat die Hoffnung, dass dank der Berufsausbildung die Bereitschaft zur Rückkehr in die Heimatländer steigt.

Kritik kommt vom Flüchtlingsrat Niedersachsen: Eine Vorabauswahl von Flüchtlingen mit besserer und schlechterer Bleibeperspektive benachteilige viele Menschen. Alle Asylbewerber hätten Anspruch auf die gleiche Behandlung, sagte ein Sprecher.