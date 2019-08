Schwerin

Schneller Mobilfunk für Usedomer Feriendorf

15.08.2019, 05:49 Uhr | dpa

Mitten auf der Urlauberinsel Usedom beginnt für Mecklenburg-Vorpommern die Mobilfunk-Zukunft. In Mellenthin will der Mobilfunk-Anbieter Vodafone am Donnerstag (12.00) die erste 5G-Station freischalten. Urlauber und Dorfbewohner können nach Unternehmensangaben dann das ultraschnelle Netz nutzen und damit um ein Vielfaches schneller im Internet surfen als bisher. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, will Vodafone damit das Nutzungsverhalten in der stark vom Tourismus geprägten Region testen, um dann auch Rückschlüsse für den Netzausbau ziehen zu können.

Vodafone hatte bei der im Juni beendeten Frequenzauktion neben Telekom, Telefónica und Drillisch Lizenzen ersteigert. Mit der Vergabe war die Auflagen verbunden, bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit mindestens 100 MBit pro Sekunde im Download zu versorgen.

Da die Vorgabe an Einwohner und nicht an Fläche geknüpft ist, hatte Mecklenburg-Vorpommern eine Benachteiligung gegenüber Ballungsräumen befürchtet und angesichts der Vielzahl von Funklöchern im Land ein Förderprogramm für die Errichtung von Funkmasten angeschoben. Nach Angaben von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) kostet ein Funkmast zwischen 200 000 und 250 000 Euro. 80 Prozent der Kosten will das Land übernehmen. Insgesamt sind dafür 50 Millionen Euro eingeplant.