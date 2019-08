Offenbach am Main

Sturmböen am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

15.08.2019, 07:45 Uhr | dpa

Gewitter, Starkregen und stürmische Böen bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstag. Ab dem späten Vormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Gewitter mit Starkregen. Außerdem können demnach Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde auftreten. Am Abend lasse der Wind dann nach.

Das Wochenende werde größtenteils trocken - es sind dem DWD zufolge nur einzelne Schauer zu erwarten bei meist bewölktem Himmel und einzelnen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen sollen auf bis zu 27 Grad steigen.