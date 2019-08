Maintal

1&1 Drillisch: Kundengewinne und gedämpfte Erwartungen

15.08.2019, 12:08 Uhr | dpa

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 Drillisch wächst weiter, wird aber vorsichtiger. Die Zahl der Mobilfunk-Kunden stieg von Anfang bis Mitte dieses Jahres um etwa vier Prozent auf 9,6 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Maintal mitteilte. Die Zahl der Festnetzkunden blieb unverändert bei 4,3 Millionen. Sowohl Umsatz (1,8 Milliarden Euro) als auch Betriebsergebnis (0,34 Milliarden Euro Ebitda) blieben in etwa gleich. Allerdings hofft Drillisch noch darauf, für die Nutzung des Telefónica-Mobilfunknetzes weniger Geld zu zahlen zu müssen - dann wäre das Betriebsergebnis höher als bisher berechnet.

Firmenchef Ralph Dommermuth war zufrieden. "Wir hatten ein gutes Halbjahr", sagte er. Für das Gesamtjahr drückt der Manager allerdings leicht auf die Wachstumsbremse, der Umsatz soll etwas weniger stark nach oben gehen als zuvor angenommen. Zudem belasten Gebühren für Telekom-Festnetzleitungen sowie erste Kosten für 5G-Mobilfunkfrequenzen, die sich die Firma im Juni bei einer Auktion des Bundes gesichert hatte, die Profitabilität - das Betriebsergebnis (Ebitda) soll bis Jahresende nur noch um acht Prozent wachsen, bisher waren zehn Prozent angepeilt.

Hinter den drei hierzulande tätigen Netzbetreibern Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone hat 1&1 Drillisch, eine Tochter von United Internet aus Montabaur (Rheinland-Pfalz), als sogenannter virtueller Netzanbieter eine starke Rolle am Markt. Bisher nutzt die hessische Firma die Antennen von Telefónica und Vodafone, 2021 will sie ein eigenes Mobilfunk-Netz starten. Damit würde das Unternehmen aufsteigen zum vierten deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber.