Stuttgart

Metallarbeitgeber fürchten weiteren Mitgliederschwund

15.08.2019, 12:31 Uhr | dpa

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall fürchtet angesichts der hohen Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre einen weiteren Mitgliederschwund. In den vergangenen 30 Jahren habe der Verband gut 300 Mitglieder verloren, rechnete Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick am Donnerstag vor. Zuletzt hatte Südwestmetall noch 695 Mitgliedsunternehmen. Diese Firmen halten sich verbindlich an das mit der IG Metall ausgehandelte Tarifwerk. Darüber hinaus gibt es Firmen, die sich zumindest an den Tarifverträgen orientieren.

Mit Blick auf das geltende Tarifwerk, sagte Dick: "Wir werben dafür, aber womit sollen wir denn werben." Es habe noch nie so viel Ärger unter den Mitgliedern gegeben, wie nach dem letzten Tarifabschluss im vergangenen Jahr. "Wir müssen die Situation befrieden", betonte er. Das gelte für die eigenen Mitglieder, aber auch für die Beziehungen zur IG Metall und für deren Mitgliedschaft. Die nächsten Tarifverhandlungen sind 2020 geplant.