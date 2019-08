Neustadt-Glewe

Lehrstellen unbesetzt: Ministerin wirbt für Berufsausbildung

15.08.2019, 12:34 Uhr | dpa

Wenige Tage vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) bei einer Unternehmenstour für die duale Ausbildung geworben. "Wer sich heute für eine berufliche Ausbildung entscheidet, eröffnet sich hervorragende Perspektiven für den späteren Berufsweg", betonte Martin am Donnerstag nach dem Besuch der ersten Station, der Dockweiler AG, in Neustadt-Glewe bei Schwerin. Danach wollte Martin in Begleitung von Vertretern der jeweiligen Industrie- und Handelskammern noch die Mecklenburger Metallguß GmbH in Waren und die Neptun Werft in Rostock besuchen. Viele Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs. So waren nach Angaben der Arbeitsagentur im Land Ende Juli noch fast 5000 Ausbildungsplätze als unbesetzt gemeldet.