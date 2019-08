Düsseldorf

Evangelische Kirche fördert neue Gemeinden und Jugend

15.08.2019, 13:11 Uhr | dpa

Investitionen in neue Gemeindeformen und in die Jugendarbeit stehen auf dem Plan der nächsten Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das Kirchenparlament beschäftige sich am 7. September in Bonn ausschließlich mit finanziellen Fragen, kündigte die Landeskirche am Donnerstag an. Dabei geht es um den rund 750 Millionen Euro umfassenden Haushalt für 2020. Für unkonventionelle Gemeinden mit neuen Pfarrstellen gibt die Kirche in den kommenden zehn Jahren zwölf Millionen Euro aus.

Bislang wurde der Etat erst in der Januar-Synode in Bad Neuenahr beschlossen, als das Haushaltsjahr schon begonnen hatte. Dieses Treffen soll künftig verkürzt werden. Die vorgeschaltete Synode soll die 206 Kirchenparlamentarier in ihren Rechten stärken.

Für 2019 rechnet die zweitgrößte evangelische Landeskirche Deutschlands mit einem Haushalt von 744 Millionen Euro. Mehr als zwei Drittel der Ausgaben entfallen auf Personalkosten. Die derzeit 1680 Pfarrstellen werden bis 2030 planmäßig auf rund 1000 sinken, vor allem durch in den Ruhestand gehende Pfarrer.

"Mehr als diese 1000 Stellen werden unsere Gemeinden nicht finanzieren können", sagte Vizepräses Christoph Pistorius. Zugleich erlebe die Kirche eine verstärkte Nachfrage nach Pfarrstellen. Auch bei den ehrenamtlich tätigen Predigern steige der Bedarf "wahrnehmbar". Diese sogenannten Prädikanten können ähnlich wie Pfarrer tätig sein.

Mehr als die Hälfte der rund 2,5 Millionen Mitglieder der evangelischen Landeskirche lebt in Nordrhein-Westfalen, das Gebiet reicht bis Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen.