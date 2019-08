Magdeburg

Kleiner Nashornbulle in Magdeburg heißt jetzt Malte

15.08.2019, 14:25 Uhr | dpa

Fast vier Monate nach seiner Geburt ist am Donnerstag im Magdeburger Zoo ein kleiner Nashornbulle auf den Namen Malte getauft worden. Prominente Patin ist Sachsen-Anhalts Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU), wie der Zoo mitteilte. Die Politikerin habe selbst eine große Futterportion mit frischen grünen Zweigen und Möhren für Spitzmaulnashornmutter Maleika und Malte auf der Tieranlage vorbereitet. Malte hat demnach den prominenten Besuch gelassen hingenommen, ein wenig am Futter geknabbert und sei schließlich zum Herumtollen in die Außenanlage gesaust. Glückwünsche zur Geburt und zur Namensgebung seien von zahlreichen Nashorn-Fans unter anderem aus den USA und England eingegangen.