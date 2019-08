Nürnberg

Reifen kracht von Kran auf Terrasse

15.08.2019, 14:36 Uhr | dpa

Ein schwerer Reifen hat sich am Donnerstag in Nürnberg von einem Kran gelöst und ist zunächst auf ein Autodach und dann auf die Terrasse einer Familie gekracht. Der zu dem Kran gehörige Reifen habe sich beim Einrichten des Krans auf der Baustelle gelöst, die Ursache dafür war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Wohnanwesen und dem Kran belaufe sich auf mehrere Tausend Euro.