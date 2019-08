Neukirchen

Muschelfischer rechnen mit guter Saison 2019

15.08.2019, 14:48 Uhr | dpa

Eine Möwe steht am Hafen auf einem Schild mit der Aufschrift "Muschel". Foto: Carsten Rehder/Archivbild (Quelle: dpa)

Schleswig-Holsteins Muschelfischer blicken optimistisch auf die neue Saison. "Der Muschelfischerei geht es im Moment gut bis sehr gut", sagte der Geschäftsführer der Erzeugerorganisation schleswig-holsteinischer Muschelzüchter, Peter Ewaldsen, am Donnerstag in Hörnum auf Sylt. Die vergangenen zwei Jahre seien gut gewesen. "Und auch dieses Jahr scheint gut zu werden." Die Natur gebe, was gebraucht werde und auch die Preise seien sehr gut, sagte Ewaldsen.

Ein Problem der Muschelfischer ist jedoch das Sammeln der Besatzmuscheln - der sogenannten Muschelsaat - an den Saatfanganlagen. Diese brächten nicht den benötigten Ertrag. "Wir brauchen zusätzlich Muscheln vom Meeresboden." Die Muschelfischer wollen daher am Horns Rev vor Dänemark Saatmuscheln ernten, wo es alle zwei, drei Jahre große Mengen Saatmuschel gebe.

Dies sei bisher aber nicht erlaubt. Die Muschelfischer müssten daher nun nachweisen, dass sie mit der Ernte keine gebietsfremden Arten einschleppen. Zu diesem Zweck wurden am Horns Rev Untersuchungen gemeinsam mit dem Naturschutz und dem Nationalparkamt begonnen. Diese würden jetzt ausgewertet.