Mannheim

Verband empfiehlt angesichts stabiler Preise Heizölkauf

15.08.2019, 14:50 Uhr | dpa

Nach großen Preissprüngen im vergangenen Jahr bis jenseits der 80 Euro pro 100 Liter haben sich die Preise für Heizöl wieder normalisiert. Der Geschäftsführer des Verbandes für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH), Hans-Jürgen Funke, empfahl daher Ölheizungsbetreibern, jetzt zu bestellen. "Aktuell liegt der Preis unter dem Durchschnittspreis der letzten 100 Tage", sagte Funke am Donnerstag in Frankfurt. Er erwarte jedoch auch keinen so drastischen Anstieg wie im vergangenen Jahr. Damals konnte unter anderem wegen Niedrigwassers weniger Heizöl in Schiffen transportiert werden. Das verknappte das Angebot und trieb die Preise in die Höhe.

In Hessen nutzen nach Angaben des Verbandes etwa 1,8 Millionen Menschen eine Ölheizung. Das entspricht etwa 30 Prozent der Hessen. Mit etwa 500 000 Anlagen gehört Hessen zu den Bundesländern mit einem vergleichsweise hohen Bestand an Ölheizungen. Nach Angaben des VEH werden bundesweit etwa 5,5 Millionen Ölheizungen betrieben.

Der VEH vertritt die Interessen der Händler für Brennstoffe und Mineralöle. Dem VEH Südwest-Mitte gehören nach Verbandsangaben etwa 400 vorwiegend mittelständische Firmen in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und im Saarland an.