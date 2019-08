Kiel

Verbindungsprobleme bei TNG wegen Cyberangriff

15.08.2019, 15:04 Uhr | dpa

Hacker haben mit einer Cyberattacke Störungen beim Kieler Telekommunikationsunternehmem TNG verursacht. Zeitweise sei es zu deutlichen Verbindungsproblemen gekommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Techniker hätten einen anhaltenden Komplettausfall aller Dienste verhindern können. Hintergrund sei ein seit Mittwochnachmittag laufender "massiver Cyberangriff auf verschiedene Ziele im Internet". Bei dem Angriff handelt es sich laut TNG um sogenannte DDoS-Attacken. Dabei versuchen Kriminelle, die Netzrechner ihrer Opfer mit einer Vielzahl von Anfragen zu überfluten und so in die Knie zu zwingen. DDos ist die Abkürzung von Distributed-Denial- of-Service.