Hamburg

A7-Teilsperrung witterungsbedingt abgesagt

15.08.2019, 15:53 Uhr | dpa

Die für abschließende Arbeiten am neuen Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen geplante Teilsperrung der A7 am Wochenende ist abgesagt. Grund sei der zu erwartende Regen, sagte ein Sprecher von Via Solutions am Donnerstag. Die geplanten Asphaltarbeiten könnten bei schlechtem Wetter nicht erledigt werden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.

Gesperrt werden sollte die Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel beziehungsweise Heide (zur A23), und zwar zwischen Stellingen und Schnelsen beziehungsweise Eidelstedt. Auf rund fünf Autobahnkilometern sollte vor und hinter dem Tunnel offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd ist. 140 Lkw-Ladungen mit rund 3500 Tonnen Mischgut hätten herangeschafft werden müssen.