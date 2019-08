Hannover

Weil gegen Abschaffung der 1. Klasse im Bahn-Regionalverkehr

15.08.2019, 15:56 Uhr | dpa

Die von der Linkspartei ins Spiel gebrachte Abschaffung der 1. Klasse im Regionalverkehr der Deutschen Bahn stößt bei Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auf Ablehnung. "Ich finde, das ist jetzt nicht das relevante Problem der Deutschen Bahn", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover zu einem entsprechenden Vorstoß des Bundesvorsitzenden der Linken, Bernd Riexinger. "Wenn es genug Menschen gibt, die gerne auf diese Art und Weise fahren wollen, dann soll es auch ein entsprechendes Angebot geben. Und wenn die Kunden zweiter Klasse fahren wollen, dann muss es genügend Züge und Waggons geben für die zweite Klasse."

Es gebe allerdings Nachholbedarf beim Fuhrpark der Deutschen Bahn, sagte Weil weiter. Er fahre gerne Bahn, aber: "In deutlich mehr als der Hälfte aller Fahrten, die ich habe, gibt es das eine oder andere zu mäkeln. Und so geht es Millionen von Bahnfahrern insgesamt." So entstehe der Eindruck, dass es bei der Bahn nicht rund laufe. "Das ist immer noch eine späte Folge dieser fatalen Orientierung auf einen Börsengang, wo man in alles Mögliche investiert hat, aber nicht in das, was eigentlich notwendig gewesen wäre", kritisierte Weil.

Riexinger hatte seinen Vorstoß damit begründet, dass 1.-Klasse-Abteile im Regionalverkehr kaum genutzt würden, während die 2. Klasse oft überfüllt sei. Von der Deutschen Bahn kam Widerspruch.