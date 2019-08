Berlin

Kurz vor Erstliga-Einstieg: Fischer schürt weiter Konkurrenz

15.08.2019, 16:13 Uhr | dpa

Auch kurz vor der Premiere in der Fußball-Bundesliga hält Trainer Urs Fischer die Konkurrenz um die Startelf-Plätze offen. "Der Konkurrenzkampf wird uns als Mannschaft guttun", sagte Vizekapitän Marvin Friedrich drei Tage vor der Auftakt-Partie des 1. FC Union Berlin am Sonntag gegen RB Leipzig vor heimischer Kulisse. Der Innenverteidiger selbst ist eine Option für einen Wechsel in der ersten Elf. Beim DFB-Pokalspiel bei Viertligist Germania Halberstadt (6:0) hatte Friedrich noch wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus der Pokal-Vorsaison gefehlt. Nun dürfte er Michael Parensen in der zentralen Abwehr verdrängen.

Am Donnerstag hatte Fischer beim frühen Training 31 der 33 Spieler dabei, die beim Aufsteiger im Kader stehen. Nur der 17 Jahre alte Laurenz Dehl, der noch zur Schule geht, und Florian Hübner (28) fehlten. Der Innenverteidiger steht nach einer Knieverletzung noch im Aufbautraining. Der Schweizer Chefcoach ließ in zwei Gruppen trainieren, gestattete dabei aber keine Einblicke in seine Aufstellungspläne für die Partie gegen Leipzig.

Die Vorfreude auf den Auftakt im Oberhaus ist groß bei den Eisernen. "Die Anspannung steigt. Ich freue mich darauf, in der Alten Försterei Bundesliga zu spielen", sagte Friedrich: "Für mich ist das kein Kaltstart. Ich bin gut im Training drin." Spielpraxis bekam Friedrich trotz der Sperre. Am Montag war er im Test bei Lichtenberg 47 (4:1) 76 Minuten lang zum Einsatz gekommen.