Linden

Bauarbeiter stirbt bei Unfall auf Autobahn

15.08.2019, 17:12 Uhr | dpa

Ein 63 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten auf der Autobahn 45 nahe Linden tödlich verunglückt. Der Bauarbeiter aus dem Lahn-Dill-Kreis sei vermutlich von einem Bagger angefahren worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Gießen mit. Die Ursache des Unglücks stand bislang nicht fest.