Stein

Schuss aus Polizeiwaffe: Eine Person verletzt

15.08.2019, 19:30 Uhr | dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Stein in Mittelfranken ist eine Person verletzt worden. Ein Kollege habe von der Schusswaffe Gebrauch machen müssen, teilte die Polizei am Donnerstagabend per Twitter mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Mehr Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Einsatz lief am Donnerstagabend noch.