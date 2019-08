Frankfurt am Main

Eintracht verlängert Vertrag mit Trikotsponsor Indeed

15.08.2019, 19:47 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor Indeed vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, ist der bisherige Kontrakt bis zum 1. Juli 2020 datiert gewesen. "Während es Vereine gibt, die den einen oder anderen Sponsor verlieren, konnten wir mit dem Hauptsponsor verlängern", sagte Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Indeed ist eine Website im Internet für Jobsuchende.

Hellmann kündigte zudem an, ein Büro der Eintracht für die USA in den Büroräumen des Hauptsponsors in New York eröffnen zu wollen.