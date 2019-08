Kassel

Virtuelle Ausstellung über documenta und Bauhaus geht online

15.08.2019, 19:53 Uhr | dpa

Eine neue rein virtuelle Ausstellung im Internet beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten der Kunstausstellung documenta und der Kunstschule Bauhaus. "Wie viel Bauhaus steckt in der documenta? Eine Spurensuche" lautet der Titel der Schau, die am Donnerstagabend online ging und nun frei zugänglich ist. Es handele sich um eine "wachsende virtuelle Ausstellung" und die erste Schau dieser Art des documenta-Archivs, sagte eine Sprecherin der gemeinnützigen documenta und Museum Fridericianum GmbH.

Die Ausstellung sei extra für das Internet kuratiert und werde schrittweise erweitert. Sie gehe der Frage nach, auf welche Weise sich Bauhaus-Konzepte in die documenta-Idee eingeschrieben hätten, so die Sprecherin. Gezeigt werden neun längere und vierzehn kürzere Multimedia-Beiträge. Thematisiert wird beispielsweise die Beteiligung von Bauhaus-Künstler an documenta-Ausstellungen. Kuratorin der Online-Schau ist die Leiterin den documenta-Archivs, Birgit Jooss. Abrufbar ist die Ausstellung unter: www.documenta-bauhaus.de

Im Mai war in Kassel die physische Ausstellung "bauhaus | documenta. Vision und Marke" des documenta-Archivs und der Uni Kassel gestartet. Sie ist noch bis zum 8. September in der Neuen Galerie in Kassel zu sehen. Anlass des Projekts, zu der auch die Online-Ausstellung gehört, ist das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum.