Neuhäusel

Auto prallt mit Schulbus zusammen: 18-Jähriger verletzt

15.08.2019, 21:02 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B49 bei Neuhäusel auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Schulbus zusammengeprallt. Der Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls mit etwa 20 bis 25 Kindern besetzt, berichtete die Polizei in Montabaur. Der 18-Jährige wurde bei dem frontalen Zusammenstoß im Westerwaldkreis schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand der Kinder im Bus gab es keine weiteren Angaben, da sie bereits vor Eintreffen der Polizei mit einem anderen Bus weiter befördert wurden. Auch zur Höhe des erheblichen Sachschadens gab es keine weiteren Informationen. Warum der junge Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.