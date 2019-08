Kiel

Kita-Betreuung: Giffey und Günther signieren Vereinbarung

16.08.2019, 03:50 Uhr | dpa

Die Verwendung von Bundesmitteln für eine bessere Kita-Betreuung in Schleswig-Holstein wird jetzt offiziell geregelt. Den Vertrag zum sogenannten Gute-Kita-Gesetz unterzeichnen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landes-Familienminister Heiner Garg (FDP) heute in Kiel. Schleswig-Holstein soll vom Bund bis zum Jahr 2022 insgesamt 191 Millionen Euro erhalten. Für alle Länder zusammen bringt der Bund 5,5 Milliarden Euro auf. Vor der Vertragsunterzeichnung besuchen Giffey, Günther und Garg eine DRK-Kindertagesstätte in Altenholz bei Kiel.