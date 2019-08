Rostock

Riesiger Schwerlastkran im Rostocker Hafen nimmt Betrieb auf

16.08.2019, 03:52 Uhr | dpa

Auf dem Gelände des Kranherstellers Liebherr im Rostocker Überseehafen soll am heutigen Freitag ein neuer, bis zu 164 Meter hoher Schwerlastkran in Betrieb genommen werden. Die Maschine mit der Bezeichnung TCC 78000 gehört nach Firmenangaben zu den größten landgebundenen Schwerlastkränen der Welt. Mit seiner Hublast von bis zu 1600 Tonnen soll er beim Verladen immer größer werdender Kräne helfen und auch anderen Unternehmen für Schwerlastumschläge zur Verfügung stehen, teilte Liebherr mit. Das selbst 5500 Tonnen schwere Ungetüm kann auf Schienen bewegt und so an verschiedenen Stellen auf dem Werksgelände eingesetzt werden. Zu der Einweihung wird auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erwartet.