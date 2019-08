Sindelfingen

Tödlicher Unfall auf Autobahnparkplatz: Beifahrer stirbt

16.08.2019, 05:16 Uhr | dpa

Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Sindelfingen ist ein Auto ungebremst in einen Sattelzug gekracht. Ein Mann, der als Beifahrer in dem Auto saß, starb bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag, wie die Polizei mitteilte. Warum die Frau am Steuer mit ihrem Wagen von der Autobahn 8 auf den Parkplatz gerast war, stand noch nicht fest. Mehr Einzelheiten gab die Polizei noch nicht bekannt.