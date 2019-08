München

Gesundheitsministerin Huml ruft zum Blutspenden auf

16.08.2019, 05:53 Uhr | dpa

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml hat zum Blutspenden aufgerufen. Gerade in den Sommermonaten sinke urlaubsbedingt die Zahl der Spenden. Um die Notfallversorgung sicherzustellen, müssten immer genug Blutkonserven verfügbar sein. "Ein Versorgungsengpass konnte dank des Engagements der Menschen in Bayern bisher vermieden werden", teilte die CSU-Politikerin am Freitag in München mit. Wichtig sei aber, dass sie weiter mithelfen und Blut spenden. Hoher Bedarf bestehe an der Blutgruppe 0, die bei jedem Patienten genutzt werden könne und daher oft in der Notfallversorgung verwendet werde.

Blut spenden kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 72 Jahren. Wer das erste Mal zur Blutspende geht, sollte nicht älter als 64 Jahre sein.