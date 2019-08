Babenhausen

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Babenhausen

16.08.2019, 06:59 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall im südhessischen Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte zuvor beim Linksabbiegen einem entgegenkommenden 52-Jährigen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto des 20-Jährigen am Donnerstagabend in die entgegengesetzte Fahrtrichtung geschleudert und rollte noch einige Meter weiter. Dabei wurden zwei auf der Rückbank sitzende Mitfahrer des 20-Jährigen verletzt, einer davon schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer und ein weiterer Beifahrer blieben unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11 000 Euro.