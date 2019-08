Berlin

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Berlin-Neukölln

16.08.2019, 07:59 Uhr | dpa

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Berlin-Neukölln ist ein Angestellter in der Nacht zum Freitag mit einer Waffe zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen worden. Der Mitarbeiter sei unverletzt geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Kurz nach Mitternacht seien zwei Männer in die Tankstelle auf dem Britzer Damm gekommen. Der 30-jährige Angestellte war kurz davor, das Geschäft zu schließen und den Nachtschalter in Betrieb zu nehmen. Mit einer Schusswaffe forderten die beiden Täter von dem Mitarbeiter, ihnen Geld aus der Kasse zu geben. Sie konnten zu Fuß mit der Beute flüchten - wie hoch diese war, war zunächst unklar.